Rigassificatore Piombino, Giani ha firmato autorizzazione

Firenze, 25 ott. (askanews) - Il presidente della Regione Toscana ha firmato l'autorizzazione alla richiesta di Snam di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino, in provincia di Livorno. L'autorizzazione è valida tre anni, periodo nel quale sarà attiva la nave Golar Tundra, che riceverà i carichi di Gnl per poi trasformarlo ed immetterlo nella rete nazionale. "Da domani, giorno della pubblicazione di questo atto, Snam può iniziare le opere propedeutiche che riguardano la banchina", ha sottolineato Giani. Al Governo Giani, come approvato dalla Giunta regionale, invia un memorandum in 12 punti con le richieste collaterali alla realizzazione dell'opera. Snam si è impegnata a spostare poi, dopo i 3 anni, il rigassificatore in un punto più lontano dalla costa toscana. L'autorizzazione è vincolata ad una serie di prescrizioni, frutto delle osservazioni elaborate in Conferenza dei servizi. La richiesta di Snam era del 29 giugno 2022.