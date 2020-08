Riforma delle pensioni: torna l’idea di una Fornero bis dopo la scadenza di Quota 100

Torna in auge prepotente il tema della riforma delle pensioni, dopo la pausa forzata imposta all’elaborazione in merito dal coronavirus. La scorsa settimana la ministra Catalfo ha fatto ripartire il confronto, ribadendo che Quota 100 rimarrà comunque in vigore fino a fine 2021.

Due le direttrici

Sarebbero due – secondo Trend-online - le direttrici lungo le quali procedere: il tavolo di confronto dell’8 settembre per “definire il pacchetto di interventi da inserire nella prossima legge di Bilancio", e quella del 16 settembre quale occasione per iniziare a pensare ad una riforma complessiva della previdenza. Un quadro dove equità e flessibilità in uscita dovrebbero essere pilastri portanti, insieme a una pensione di garanzia per i più giovani.

La scadenza di Quota 100

Uno dei problemi più rilevanti comunque resta sempre la scadenza di Quota 100 (in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi) a fine 2021. In mancanza di una alternativa infatti si dovrebbe tornare alla disciplina della legge Fornero.

Lo "scalone"

La conseguenza sarà infatti la creazione di uno “scalone” di 5 anni, da quel momento, perché per andare in pensione si dovrà aspettare fino ai 67 anni.

Pensionata (Ansa)

Proprio la ex ministra Fornero – ricorda Trend-online - è tra i più strenui oppositori di Quota 100, da lei definita "una deviazione, un errore da correggere quanto prima".

I critici di Quota 100

Ai microfoni di TGCOM24 la Fornero aveva dichiarato: “L’Europa ci chiede di fare attenzione a come spendiamo i soldi… C’è una misura, che è Quota 100, che rappresenta una deviazione importante rispetto alle riforme che sono state fatte nel passato, inclusa quella che porta il mio nome”. A suo avviso “è un percorso pericoloso, non sostenibile nel tempo. Quindi dovete ritornare sulla strada della sostenibilità”.

Sulla stessa scia Gianfranco Librandi del gruppo di Matteo Renzi, per il quale - come riportato dal Secoloditalia.it – “la riproposizione di un modello rivisto o ridotto di Quota 100 sarebbe l’ennesimo errore".

La posizione di Brambilla

Per Alberto Brambilla, che poco tempo fa ha stigmatizzato il comportamento del governo “per i miliardi di euro buttati nel più improduttivo assistenzialismo”, l'Esecutivo permette che "circolino delle vere e proprie fake news sui conti dell’Inps, come quella secondo cui durante il Covid il numero dei pensionati avrebbe superato quello dei lavoratori". Il timore dell'ex sottosegretario è che l’esecutivo punti a “gettare le basi per una stangata sulle pensioni” che porti ad una Fornero bis "ancora più dura della sua versione originale".