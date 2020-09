Pensioni dopo Quota 100, dai 64 anni come soglia minima ai 62 per i lavori gravosi: ecco cosa bolle in pentola

E’ partito il confronto tra governo e sindacati sulla riforma pensionistica e già si delineano alcuni ambiti di soluzione. L’argomento è di scottante attualità, perché coinvolge i cittadini che mirano a lasciare presto il posto di lavoro, e perché a fine 2021 scadrà la sperimentazione di Quota 100. Quale sarà la disciplina vigente dal 1 gennaio 2022 allora? Si tornerà alla tanto discussa legge Fornero, o verranno introdotti altri requisiti di accesso al pensionamento?

Nel primo caso - ritorno alla Fornero - si creerebbe uno scalone, venendo di colpo ad essere necessari (per chi non riuscisse a maturare i requisiti dei 62 anni e 38 di contributi entro il 2021) 5 anni di lavoro in più per raggiungere la “vecchiaia”, a 67 anni, o 43 anni di contributi per la pensione anticipata.

Pensioni (Ansa)

Le soluzioni di cui si parla

Sembra che al tavolo aperto tra esecutivo e rappresentanti dei lavoratori si discuta della possibilità di attivare una doppia flessibilità in uscita: il pensionamento con una Quota 98 per chi è dedito a lavori gravosi, e quello con una Quota 101 per gli altri, con una soglia minima di età stabilita a 64 anni.

I lavori gravosi

Da ricordare che tra i lavori cosiddetti gravosi rientrano quelli degli “insegnanti di asilo nido e scuola materna, infermieri e ostetriche con lavoro organizzato in turni, macchinisti, conduttori di gru, camion e mezzi pesanti, operai dell’industria estrattiva, operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, facchini, badanti che assistono persone non autosufficienti, addetti alle pulizie, operatori ecologici, conciatori di pelli”.

Pensionamento a 64 anni

Per i lavoratori non inclusi nel novero dei lavori gravosi o usuranti sta nascendo l’ipotesi di un pensionamento con 64 anni di età (posizione pare del governo), con possibilità che tale limite scenda a 63 anni (non di più) in fase di trattativa. Il problema è che si starebbe parlando anche di un requisito contributivo da fissare a 37 anni (massimo 38) cosa che riproporrebbe le rigidità e le discriminazioni di Quota 100.