Rifiuti, Sancinelli (Montello SpA): non onere, aziende pagheranno

Roma, 31 mar. (askanews) -Tra pochi anni i cittadini non dovranno piu pagare per la gestione dei rifiuti perchè saranno addirittura le aziende acercarli e a pagarli. Tutto grazie all'economia circolare, conla materia prima seconda (ovvero materia riciclata) che stasostituendo la materia prima fossile o naturale in misurastraordinariamente crescente. Lo conferma ad askanews RobertoSancinelli, Presidente di Montello S.p.A, che con le 700 milatonnellate anno di rifiuti organici provenienti da raccoltadifferenziata recuperati e trasformati in Biometano, con recuperodi Anidride Carbonica (CO2) per uso industriale, fra cui ilbeverage, con la produzione di fertilizzante organico di altaqualità e oltre 450 mila tonnellate anno di imballaggi inplastica post consumo recuperati e riciclati in materia primaseconda (direttamente e tramite controllate), è leader in Italiae in Europa oltre che uno dei migliori esempi di industria"Carbon negative". Roberto Sancinelli:"Nell'economia circolare per quanto riguarda i rifiuti si parladi sostituzione utilizzando il rifiuto di materie prime fossili onaturali per la produzione di beni da reimmettere nuovamente nelsistema produttivo e di consumo - spiega Sancinelli -. Oggiquesto processo è avviato e irreversibile. E sta accelerando. Siraggiungerà sicuramente un importante obiettivo entro il 2050 maanche prima. Il rifiuto, in passato un problema, oggi meno,domani sarà un valore. Non più un onere per il cittadino, anziverrà pagato. Sarà l'industria che pagherà per il rifiuto, che con l'end ofwaste perderà il titolo di rifiuto e diventerà materia prima. E'questo il processo in corso".Intanto Montello S.p.A., dopo gli investimenti in Sicilia,prosegue nel suo piano industriale espansivo entrando nel settoredel trattamento e riciclo degli agroalimentari confezionatiscaduti che non possono più essere destinati al consumo,acquisendo il 50% del capitale di Splendorini Molini EcopartnerS.r.l. - azienda di Umbertide (PG) con oltre 300 anni di storia -che gestisce il più importante impianto di trattamento e ricicloitaliano di questo materiale e che opera con numerosi dei piùimportanti brand owner italiani. Con un doppio obiettivo. AncoraSancinelli:"Realizzare una digestione anaerobica per produrre biometano perautotrazione ma soprattutto oggi siamo impegnati fortemente, giàin Montello e porteremo le nostre ricerche anche in Ecopartner,verso la produzione di un fertilizzante organico per colturebiologiche. Un fertilizzante biologico. Che è l'altra direzionedell'orticoltura e dell'agricoltura".