Revolut: in Italia raggiunti 500mila clienti, +400% in poco più di un anno

Roma, 9 set. (Adnkronos) - L'app finanziaria Revolut ha raggiunto ad agosto i 500.000 clienti in Italia, incassando così una crescita del 400% rispetto ai 100mila di maggio del 2019, mese in cui è sbarcata nel sud Europa con l'apertura del quartier generale di Milano. Complessivamente e nonostante la pandemia, Revolut è cresciuta in tutta la regione, che include oltre al nostro Paese anche Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Croazia e Slovenia. Nelle otto nazioni i clienti sono più che triplicati e passati da 700mila a 2,3 milioni. Nel mondo la clientela ha raggiunto le 13 milioni di unità. "L'Italia ha risposto particolarmente bene, siamo molto contenti", commenta all'Adnkronos Elena Lavezzi, head of Southern Europe di Revolut. Tra i fattori che hanno spinto la crescita, spiega, "c'è sicuramente la creazione dei team locali. Quando lo facciamo lo facciamo con grande accuratezza: scegliamo persone che abbiano tantissima conoscenza del mercato specifico. E' una formula che funziona, e questo anche se ci muoviamo con strutture molto snelle", continua Lavezzi. Anche il lancio di alcune novità, come l'app Junior dedicata ai bambini e all'educazione finanziaria, le funzionalità Rewards con cashback e sconti e la possibilità di collegare all'App Revolut anche gli altri conti esistenti hanno contribuito: "Il lavoro del team fa molto - afferma infatti Lavezzi - ma abbiamo anche un prodotto in continua evoluzione e nonostante il momento delicato abbiamo lanciato molte novità. Ci siamo trovati inaspettatamente ad affrontare il Covid ma questo non ha impattato nelle attività che abbiamo svolto sia a livello globale che locale", spiega ancora. E la pandemia, inoltre, ha dato una spinta all'adozione di prodotti esclusivamente digitali come quello di Revolut. "Quando siamo entrati nel mercato in Italia, dove abbiamo anche messo la sede" della regione "subito abbiamo notato che il mercato italiano era molto recettivo. Con il coronavirus tantissime persone hanno avuto la necessità di rivolgersi a prodotti come il nostro perché in filiale non ci si poteva andare", aggiunge Lavezzi. "L'età media è rimasta la stessa del nostro target, 35 anni, ma il nostro prodotto è stato utilizzato anche da persone fuori da questo target".