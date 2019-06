Renault e Nissan: sperimentazione guida autonoma con Waymo(Google)

Roma, 20 giu. (askanews) - Renault e Nissan hanno annunciato di aver firmato un accordo di sperimentazione e sviluppo di sistemi di guida autonoma dei veicoli assieme a Waymo, controllata del gruppo Alphabet (Google). L'intesa in esclusiva, secondo quanto riporta un comunicato, si focalizzerà inizialmente sui servizi di mobilità per passeggeri e merci nei mercati di Francia e Giappone.L'intesa punta a mettere assieme i punti di forza di ognuna delle parti e valutare le opportunità di mercato, collaborando alla ricerca su questioni commerciali, legali e regolamentari legate ai sistemi a guida autonoma, prosegue la nota.L'annuncio giunge dopo le recenti ricostruzioni di stampa in merito a frizioni tra le due case dopo il mancato accordo di fusione Fca-Renault.Il comunicato sottolinea come "l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, con un posizionamento globale che copre ogni segmento di veicoli passeggeri e commerciali, è particolarmente adatta a unirsi a questa sperimentazione con Waymo". L'intesa, conclude la nota, segna un primo passo sullo sviluppo di lungo termine di sistemi a guida autonoma redditizi.