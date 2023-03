Renault: Aramco pronta ad affiancare Geely in Pwt

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Aramco ha inviato una lettera d'intenti a Geely e Renault, co-titolari della divisione Pwt per i veicoli endotermici a basse emissioni, per entrare come socio minoritario. Lo si legge in una nota in cui viene indicato Geely e Renault manterranno una quota paritetica e che "l'investimento previsto di Aramco mira a sostenere lo sviluppo di carburanti sintetici e di tecnologie per l'idrogeno di nuova generazione". Secondo Renault e Geely, la nuova divisione "avrà una capacità produttiva di 5 milioni di trasmissioni e di motori termici, ibridi e ibridi racaricabili". Commentando l'offerta deui sauditi l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo afferma che "l'alleanza con Aramco consentirà di accelerare l'attività produttiva di motopropulsori che svilupperemo con Geely". "La partnership con Aramco - aggiunge De Meo - apporta una capacità unica per lo sviluppo di innovazioni dirompenti in materia di carburanti sintetici e di idrogeno". "Diamo il benvenuto ad Aramco - afferma l'amministratore delegato di Geely Daniel Li - che si unisce a noi nella creazione di un'impresa mondiale leader nella produzione di motopropulsori sostenibili". "Questa lettera d'intenti - spiega il vicepresidente della divisione Downstream (raffinazione, ndr) di Aramco Mohammed Y. Al Qahtani - rappresenta una nuova tappa importante nel nostro impegno continuo nelle tecnologie per il trasporto e offre una base per sostenere la ricerca e lo sviluppo di Aramco nel settore dell'innovazione dei motori". (ANSA).