Rei e Rdc, solo 8% dei destinatari lavora o fa formazione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - I destinatari dei sostegni di contrasto alla povertà, il Rei e poi il Reddito di cittadinanza, hanno avuto solo in minima parte accesso a un servizio di attivazione verso l'occupazione. Emerge da una ricerca dell'Inapp su un campione di destinatari del sussidio secondo la quale ci vogliono oltre 4 mesi per la presa in carico da servizi sociali e centri per l'impiego. "L'offerta di lavoro e di attività formative per i beneficiari del Rdc - si legge - è il punto dolente. Solo una quota tra il 3% e l'8 % a seconda del servizio, ritiene che la misura abbia prodotto risultati in termini di attivazione lavorativa e formativa". (ANSA).