Dopo il Dpcm sulla fase 2: da Zaia a Santelli e Marsilio, regioni avanti in ordine sparso

Regioni avanti in ordine sparso. Veneto, Campania, Calabria, solo per citarne alcune che fanno parlare di sé per aver emanato ordinanze differenti rispetto al Dpcm del governo sull'avvio della Fase 2. "Dobbiamo riuscire ad avere una centralizzazione delle decisioni, quindi non mi piacciono i passi in avanti dei presidenti delle regioni che vogliono andare più veloci... una cosa è restringere una cosa è l'allargamento e l'allargamento, secondo me, lo deve decidere lo stato centrale", ha tuonato il presidente della Camera, Roberto Fico nel corso di un'intervista a Sky Tg24, in merito alle polemiche innescate dal Dpcm del 26 aprile con le misure per la cisiddetta Fase 2.

Veneto: apriamo e facciamo tamponi

"Le ordinanze introdotte dal Veneto non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino", dice il governatore veneto Luca Zaia, convinto di non discostarsi nel merito dalle norme del governo centrale. "Le battaglie legali non portano a nulla - aggiunge -. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà".

"Abbiamo un piano, che speriamo possa diventare operativo a settembre, che viaggia sui 30 mila tamponi al giorno", ha detto il governatore. "Ora - ha aggiunto - abbiamo una capacità di 11-12 mila tamponi quotidiani". "Speriamo - ha auspicato - che i parametri siano affrontabili. Questo è un aspetto che ho contestato formalmente al Comitato tecnico-scientifico: si parla tanto dei numeri dei contagiati come parametro: ma se uno non fa tamponi, non ha contagiati. Finisce che il virtuoso viene più penalizzato di quello che non li fa. Ora siamo a circa 350 mila. Non ci sono altre realtà che hanno fatto tanti test come noi. A questo si aggiungono i 700 mila test rapidi che stanno tutti andando fuori come attività di screening preparatoria al tampone".

De Luca impone la mascherina

"Voglio insistere su una cosa: dobbiamo essere rigorosi sull'obbligo di indossare mascherine fuori casa e se è possibile rispettare il distanziamento sociale". Lo chiede ai cittadini campani su Fb, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "E' indispensabile - ha ribadito - e noi saremo rigorosissimi con un' altra ordinanza: c'è obbligo di indossare mascherina altrimenti ci sono le sanzioni".

La Calabria non arretra

La presidente della Calabria Jole Santelli non fa marcia indietro e alla possibilità del ricorso governativo contro la sua ordinanza che prevede l'apertura dei ristoranti dice in una intervista a La Stampa: "È un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all'interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all'aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo".

Alla domanda se non prenda in considerazione l'ipotesi di ritirare l'ordinanza, spiega: "No! Penso sia una norma giusta e penso che entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm. Io ho seguito un protocollo con precauzioni rigide, non penso di avere fatto nulla di sconvolgente. Se il governo deciderà di impugnare sarà un atto politico, secondo me potrebbe evitare".

Il Piemonte e le altre Regioni

In Piemonte il servizio di ristorazione da asporto potrà essere fornito dalle 6 alle 21 fatta salva la possibilità dei sindaci di accordi orari più restrittivi. Il presidente Alberto Cirio ha ribadito che "il rischio che si possa tornare in un innalzamento dei contagi c'è. Riprendiamoci il nostro lavoro, godiamoci una passeggiata, ma facciamolo rispettando le regole di Libertà, ma con responsabilità". La sindaca di Torino Chiara Appendino ha detto che "è sbagliato attaccare il governo", ma la città ha sofferto molto ed è ora di riaprire. E alla Stampa dice: "Le città vanno ripensate a partire dalla mobilità e dagli orari".

Anche la Liguria permette la ristorazione da asporto e apre alle manutenzioni nelle seconde case. Cosa che invece non piace al governatore toscano Rossi che ha scritto al premier Conte esortandolo a non far riaprire i ristorianti in qualunque forma. Il presidente dell'Abruzzo Marsilio dà l'autorizzazione allo jogging, inoltre si potrà andare a cavallo, occuparsi della toelettatura dei cani e fare pesca amatoriale. In Sardegna invece il governatore Solinas vorrebbe consentire l'ingresso ai turisti, ma se ne parla nei priossimi mesi, solo con il passaporto sanitario.