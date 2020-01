Regime forfettario: i nuovi limiti entrano in vigore subito. Ecco perché

C’erano dei dubbi, ma a quanto sembra le nuove cause di esclusione dal regime forfettario sono da considerare in vigore fin dal gennaio 2020. Lo ha precisato la Sottosegretaria Cecilia Guerra durante un convegno dell’Associazione Nazionale Commercialisti. A suo avviso non ci sono margini per far slittare di un anno le nuove cause ostative.

I due limiti ulteriori

Ci si riferisce alla modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2020, che ha previsto un restringimento del sistema forfettario. Per goderne, in sostanza,vengono imposti due requisiti ulteriori, oltre a quello del limite dei 65mila euro.

In primo luogo non aver sostenuto spese oltre i 20mila euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti e così via. In secondo luogo non vantare redditi da lavoro dipendente superiori ai 30mila euro.

La sottosegretaria Cecilia Guerra (Ansa)

I dubbi

I dubbi si erano addensati soprattutto sulla seconda disposizione. Si sosteneva infatti che la nuova ipotesi di esclusione non fosse immediatamente applicabile, in quanto confliggente con quanto espresso dallo Statuto dei contribuenti.

In particolare con la parte che prevede come “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Ci si chiedeva quindi se la disposizione fosse immediatamente applicabile o no, dato che occorreva un controllo a consuntivo per verificare, al dicembre 2020, il superamento del limite.

La precisazione

Stando a quanto specificato dalla sottosegretaria Guerra invece, “con riferimento alla nuova causa di esclusione, per chi abbia redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro all’anno, è da escludere l’applicazione dei principi dello Statuto dei contribuenti, in quanto “non si tratta di nuovi adempimenti”. Quindi, per dirla con maggior precisione, chi è dentro tale fattispecie è da considerare fuori dal regime forfettario già dal 1 gennaio 2020.