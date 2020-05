Reddito ultima istanza,altri 500 milioni

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - In arrivo lo stanziamento di altri 500 milioni per il fondo per il cosiddetto 'Reddito di ultima istanza" che passerebbe, quindi, da 300 a 800 milioni di euro. Lo prevede la bozza del nuovo decreto governativo con le misure economiche anti-Coronavirus. Con parte delle risorse contenute nella norma del decreto Cura Italia erano state finanziate, tra l'altro, le indennità da 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse private, le cui richieste, alla fine del mese di aprile (per la mensilità di marzo), ammontavano ad oltre 452.000, mentre la dotazione da 200 milioni ne permetteva il pagamento di circa 413.000.