Polemica tra datori di lavoro e lavoratori sul reddito di cittadinanza: nel Sostegni bis la possibile soluzione

Si è discusso molto in questi giorni della carenza di lavoratori a causa del reddito di cittadinanza. Potrebbe arrivare nel Sostegni bis la soluzione alla polemica nata tra datori di lavoro e lavoratori a questo proposito. La questione si è posta con le riaperture post-Covid e con la denuncia, soprattutto da parte di ristoratori e proprietari di stabilimenti balneari, della mancanza di camerieri, barman e stagionali, non invogliati a lavorare perché percettori del reddito o della cassa integrazione. Lamentele a cui hanno risposto i diretti interessati, con una controdenuncia di paghe troppo basse, in parte in nero e comunque non in grado di garantire una vita dignitosa.

L’emendamento del M5S

Ad affrontare il problema è un emendamento al decreto presentato da Valentina D'Orso del Movimento 5 Stelle. I percettori del reddito di cittadinanza saranno obbligati ad accettare, "pena decadenza del beneficio", offerte di lavoro stagionali entro 100 km dalla propria residenza, sospendendo la fruizione del beneficio, ma allo stesso tempo potranno godere di un'integrazione Inps nel caso in cui il compenso mensile sia inferiore all'importo del Rdc. "La norma - spiega - intende incentivare il ritorno nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito che in passato erano dediti a lavori stagionali garantendo loro che questo reinserimento avvenga a condizioni economicamente vantaggiose e non svilenti".

Stipulare regolari contratti

Il principio alla base, puntualizza, è quello di stipulare regolari contratti di lavoro e rafforzare la lotta al sommerso. La sua non è comunque l'unica richiesta di modifica ai meccanismi del reddito che, come riconosciuto anche da diversi esponenti del governo, avrebbero bisogno di un tagliando. Roberto Pella (FI) chiede ad esempio la decontribuzione totale per le imprese del turismo che assumono lavoratori del settore in cig Covid o percettori di Rem o Rdc.

Le altre proposte

Per facilitare l'inserimento al lavoro, il Pd propone invece di rifinanziare con 30 milioni di euro i centri per l'impiego nel 2022, mentre Alessandro Amitrano del M5S guarda al ministero del Lavoro per promuovere progetti di occupazione a favore dei beneficiari, attraverso delle convenzioni ad hoc con le partecipate pubbliche. Fratelli d'Italia chiede che chi percepisce il reddito debba aderire a percorsi di formazione obbligatoria, mentre la Lega vorrebbe una riduzione degli stanziamenti per la distribuzione del beneficio del 10% annuo.

Gli altri emendamenti

Come decreto omnibus, il Sostegni bis colleziona peraltro emendamenti di tutti i tipi. I Cinquestelle insistono ancora sul Superbonus, per prorogarlo ma anche per allargarlo a nuovi tipi di intervento, dal verde al parcheggio delle biciclette, fino alla bonifica dell'amianto. Gran parte della maggioranza chiede di tagliare l'Iva su car sharing, scooter, bici e monopattini a noleggio, mentre a livello bipartisan si propone di rifinanziare l'ecobonus auto, con risorse che - a seconda degli emendamenti - oscillano tra i 400 e i 500 milioni di euro. L'idea è quella di riproporre gli incentivi che sono andati finora a ruba, ovvero quelli per le auto ibride, a benzina e a diesel compresi nella fascia di emissioni 61-135 g/Km, esauriti ormai da un paio di mesi. Iv, Lega e M5S propongono infine anche contributi per l'installazione di impianti a metano e a Gpl.