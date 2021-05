Recovery: Draghi guida cabina regia a geometrie variabili

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Una cabina di regia "a geometrie variabili" istituita a Palazzo Chigi, presieduta da Mario Draghi e di volta in volta composta dai ministri competenti, da allargare eventualmente ai presidenti di Regione quando sia necessario per questioni che riguardano specifici territori. E al Mef il compito del monitoraggio finanziario e del collegamento con Bruxelles. Sarebbe questo lo schema della governance per il Recovery Plan illustrato nel corso della riunione dei capi delegazioni con il premier, e che sarà tradotta in un decreto legge nei prossimi giorni. (ANSA).