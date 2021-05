Recovery: Asvis, passi avanti su Agenda 2030, ma non bastano

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo (Pnrr) da solo non basterà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite e non invertirà la tendenza negativa per molti target come il degrado degli ecosistemi e il consumo del suolo, secondo una nuova analisi dell'Asvis, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. "Il piano presenta alcuni passi avanti, ma contiene anche numerose criticità che richiedono interventi urgenti e significativi per essere superate", è il giudizio illustrato dal presidente dell'Asvis, Pierluigi Stefanini, alla presentazione del Rapporto "Il Pnrr e l'Agenda 2030" elaborato da circa 800 esperti che hanno classificato e valutato il Piano secondo i target Onu. Il risultato che, a causa della disponibilità di dati, non tiene ancora conto degli effetti della pandemia, "non è molto confortante", si legge in una nota. "Per due obiettivi - coltivazioni biologiche e tasso di riciclaggio - gli andamenti sono concordi col raggiungimento del target", si legge nel testo, e sono "abbastanza" positivi anche per altri due: mortalità da malattie non trasmissibili e uscita precoce dal sistema di formazione. Ma "per ben 14 emerge chiaramente che gli obiettivi fissati non saranno raggiunti. Per quattro di primaria importanza - partecipazione alla scuola d'infanzia; efficienza delle reti idriche; disuguaglianza del reddito disponibile; offerta del trasporto pubblico - l'Italia si sta allontanando dagli obiettivi", per l'Asvis. (ANSA).