Reale Mutua: Fitch Ratings da BBB+ a A-, outlook stabile

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - A poche settimane dalla review annuale che aveva confermato il precedente giudizio, Fitch Ratings alza l'indice di solidità finanziaria (IFS) conferito a Reale Mutua e alla sua controllata spagnola Reale Seguros Generales da BBB+ in A- con outlook "stabile", conseguentemente all'upgrade del rating sul debito dello stato italiano da BBB- a BBB. "Il miglioramento delle aspettative sul panorama economico italiano - spiega Reale Mutua in una nota .- rafforza il giudizio sulla Capogruppo di Reale Group, che si conferma ancora una volta superiore di due notch al rating dell'Italia. La Compagnia continua a vantare fondamentali solidi, come afferma Fitch "The ratings also reflect Reale Mutua's very strong capitalisation and strong business profile". L'innalzamento del rating è stato guidato da tre importanti fattori oggetto di analisi da parte dell'Agenzia: Industry Profile and Operating Environment, Business Profile e Investment and Asset Risk guadagnano tutti un notch rispetto alla precedente valutazione. (ANSA).