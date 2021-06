Rapporto Usa su Ufo: avvistamenti restano senza spiegazione

Roma, 25 giu. (askanews) - E' un rapporto che suscita molte domande e fornisce poche risposte quello sugli UFO diffuso oggi dal Pentagono Usa, nel quale gli avvistamenti di oggetti non identificati restano tali: cioè non identificati.Dei 144 avvistamenti avvenuti dal 2004, spiega il report di valutazione preliminare diffuso dall'Ufficio del direttore della National Intelligence, 143 rimangono non spiegati.In 18 episodi di avvistamento, spiega ancora il rapporto, il comportamento e le caratteristiche di volo degli oggetti - definiti UAP (Unidentified Aerial Phenomena) - potrebbe suggerire di essere in presenza di tecnologie avanzate.Il rapporto non esclude nessuna spiegazione per questi avvistamenti. Alcuni degli oggetti potrebbero essere "tecnologie dispiegate da Cina, Russia, altri paesi o entità non governative".