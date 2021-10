Rally dollaro, euro a 1,1551 a minimi un anno e minimo 3 anni yen

Roma, 11 ott. (askanews) - Dollaro ai massimi da oltre un anno sull'euro e da 3 anni a questa parte sullo yen giapponese, mentre si allarga il divario di aspettative dei mercati sugli andamenti dei tassi di riferimento e delle politiche monetarie delle rispettive banche centrali. In serata la valuta unica si scambia a 1,1559 dollari, con un minimo di sessione a 1,1551, su valori che non si vedevano dal luglio del 2020.Negli Usa, a dispetto degli ultimi dati non particolarmente esuberanti dal mercato del lavoro, si rafforzano le aspettative che la Federal reserve annunci l'avvio del "tapering", la manovra di graduale riduzione, prima, e rimozione, poi, dello stimolo monetario, a partire forse già dal mese prossimo.Questo perché negli Usa, dove la ripresa è particolarmente solida ed è stata ulteriormente sferzata dal maxi piano di stimoli di Bidem, l'inflazione sta raggiungendo valori galoppanti.Nell'area euro, invece, è sì salita, ma la Bce continua a ritenere che si tratti di un fenomeno transitorio che il prossimo anno verrò seguito da un nuovo indebolimento. In Giappone, poi, il caro vita a dispetto di tutte le pressioni esterne è poco sopra lo zero. E così la valuta nippon cala in maniera anche più marcata, con il dollaro che ha superato quota 113 yen per la prima volta da tre anno.