Raggi, prolungata concessione Acea fino al 2031

Roma, 17 set. (AdnKronos) - ''Finalmente dopo tanti anni di attesa è stata prolungata la concessione ad Acea fino al 2031 quindi i romani continueranno ad avere l'acqua''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ai cronisti commentando la notizia del rinnovo della concessione per tutto il tema delle acque da parte della Regione Lazio, a margine della presentazione delle iniziative di Acea in occasione degli 80 anni dell'Acquedotto del Peschiera presso la sala Protomoteca del Campidoglio. ''Nel frattempo ricordiamo che già dallo scorso anno Acea ha avviato un lavoro importantissimo di tutte le condutture romane e già da settembre 2017 Roma non pesca più acqua dal lago di Bracciano quindi è diventata interamente autosufficente'', ha concluso.