Deep State. Parola americana per "Stato profondo" o "nascosto". In poche parole, quelli che comandano davvero, che stanno nei gangli fondamentali della burocrazia e che possono rallentare fino allo sfinimento, bloccare o deviare l'efficacia di ogni singolo provvedimento. E' una cosa un po' diversa del celebre "partito dell'immobilismo" che stando a molte analisi storiche fa da pastoia alla Repubblica da quando è nata ad oggi. Si tratta dei revisori, dei tecnici d'eccellenza, di coloro che devono validare e bollinare ogni provvedimento del governo. Meglio non metterseli contro e lo sta capendo il neo ministro dell'Economia del governo Meloni, il leghista Giancarlo Giorgetti. Messo sulla graticola dai rilievi della Ragioneria di Stato mentre si combatte per il tribolatissimo varo della Manovra da 35 miliardi che definisce la politica economica dello Stato per il 2023.

Scheda: tutte le misure approdate in Senato

Lo sfogo contro il ministro e il suo team

Se 21 dei 35 miliardi allo stanziamento sono praticamente già assegnati a combattere il caro bollette, come mai sta diventando una specie di guerra del Vietnam, con vietcong interni, assegnare i restanti 14? Capirlo significa realizzare chi comanda davvero quando si arriva alla messa in pratica di leggi e provvedimenti, e il perché di certe tensioni fra Giorgetti e Meloni su certe scelte recenti. E' stato il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura, Sport, Scienza, Editoria e Istruzione e collaboratore stretto del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli a sfogarsi con i cronisti politici alla vigilia di Natale. Raccontando, come riportato al quotidiano La Stampa, l'irritazione della Ragioneria di Stato che ha sollevato ben 44 rilievi sul provvedimento del Mef, in particolare con una serie di mail mandate al team di Giorgetti su un emendamento riguardante il bonus Cultura, messaggi rimasti senza risposta. Sia Mollicone che Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, hanno sottolineato con fastidio che "soprattutto nelle ultime ore alla Camera non vi fosse personale del Mef". Ma notano pure come il Ministero fosse impegnato parallelamente nella discussione in Senato del decreto Aiuti Quater. Sullo sfondo di questo fastidio ci sarebbe il dissenso tra Fratelli d'Italia e il ministro Giorgetti, con la premier Giorgia Meloni che preme per la sostituzione del direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che al contrario Giorgetti blinda.

Scontrarsi con lo "Stato sotterraneo"

C'è un bel libro intitolato Io sono il potere, confessioni di un capo di gabinetto, scritto da Giuseppe Salvaggiulo, che racconta molto bene l'eterno scontro fra politici e tecnici, di cui i primi vorrebbero fare a meno ma di cui non possono evitare l'apporto e le critiche. Intanto per somma di competenze spesso sbilanciate a favore dei secondi, poi perché il burosauro italiano si regge sui vari snodi della messa in pratica del potere. E sui suoi controlli. Significa sbattere contro la Ragioneria di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i capi di Gabinetto, i Servizi e così via. Salvaggiulo nel suo libro documenta alcuni errori politici poi bastonati dal Deep State italiano.

Guai a sbagliare

Come quando Renzi mise l'ex capo della Polizia municipale Fiorentina, Antonella Manzione, alla guida dell’ufficio legislativo della presidenza del Consiglio, il che portò a tensioni continue. O quando Tremonti, vicepremier nel governo Berlusconi nominò capo di Gabinetto Marco Milanese, ex finanziere poi datosi alla politica. E isolato da tutti che nemmeno rispondevano alle sue telefonate. Guai a sbagliare e in queste ore Giorgetti se ne starebbe accorgendo, anche se ha difeso i suoi tecnici dicendo "sono stanchi, hanno lavorato tanto". Sarebbero poi le scelte del ministro ad irritare chi sta negli snodi della burocrazia economica dello Stato, col turnover da lui imposto mentre i tempi per il varo della Manovra erano già strettissimi. Dunque: via Giuseppe Chiné, influente consigliere di Stato e già capo di gabinetto di Daniele Franco (ministro dell'Economia del governo Draghi) al cui posto è arrivato Stefano Varone già con Giorgetti al Mise. E dentro il coordinamento la magistrata della Corte dei Conti Diana Perrotta invece di un consigliere di Stato. Di cui un deputato di Fdi, seccato, ha detto alla Stampa: "Sembrava comandasse lei". E fra breve c'è da votare il fondo salva Stati europeo, Mes, a cui Giorgia Meloni ha opposto forte resistenza finora.