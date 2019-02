Protesta dei pastori, c'è la tregua. Latte a 72 centesimi come acconto poi la parola passa alle campagne

Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro e arrivare a fine stagione a un euro - anche 1,20 - come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio a Cagliari. E si riprende il 21 al ministero a Roma

"I 72 centesimi al litro (come acconto) sono un ulteriore passo in avanti per risolvere il problema del latte di pecora. È un'ottima notizia. Possiamo dire di aver iniziato un nuovo percorso, insieme a pastori sardi e industriali, con un governo che non ha usato la repressione ma il dialogo e il buonsenso. Complimenti anche al ministro Centinaio. Continuiamo a lavorare per chiudere l'intesa. E da domani sarò personalmente in Sardegna". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Nuovo assalto a un camion che trasportava prodotti caseari

Un furgone frigo carico di latte della ditta Ferruccio Podda è stato assaltato da cinque personea Santa Maria Navarrese, in Ogliastra. Il furgone è stato accerchiato dai manifestanti che, dopo aver costretto l'autista ad aprire il portellone, hanno rovesciato sull'asfalto tutti i contenitori di latte presenti all'interno. Il fatto è avvenuto ieri mentre l'autista era impegnato ad effettuare una consegna al supermercato Pam del centro costiero ogliastrino. L'azione è stata notata da diversi passanti e segnalata alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Maria Navarrese che stanno provvedendo all'identificazione dei responsabili dell'azione che hanno agito a volto scoperto. L'autista, un giovane di Villaputzu, ha sporto denuncia nella stazione dei carabinieri del suo paese.