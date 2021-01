Pronto l'aliscafo che collegherà Ventimiglia a Monaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 03 GEN - E' appena uscito dal cantiere nautico di La Rochelle, in Francia, l'aliscafo che unirà il porto di "Cala del Forte", a Ventimiglia, con il Principato di Monaco, il primo collegamento via mare tra le due città. Il mezzo potrebbe entrare in funzione già in primavera, forse anche prima, ma dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria. Si tratta di un mezzo veloce che, in condizioni meteo ottimali, può viaggiare fino a 48 nodi, il che vuol dire essere in 8-10 minuti a Monaco. L'aliscafo nasce da una idea del sindaco della città di confine Gaetano Scullino, che già nel 2007, durante il suo primo mandato, aveva lanciato l'idea di realizzare un'autostrada del mare. Il trasporto quotidiano tra Ventimiglia e il Principato dipenderà dalla domanda. Non si esclude, infatti, che l'aliscafo possa diventare un mezzo apripista a un servizio navetta per i tanti pendolari frontalieri, oltre che un'attrattiva turistica. E potrebbe, in futuro, collegare tutti i porti da Imperia a Cannes. (ANSA).