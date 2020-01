Profumo, piano Leonardo supera promesse

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo sempre fatto meglio di quanto avessimo promesso. Non posso che essere molto soddisfatto" dice Alessandro Profumo, l'Ad di Leonardo, del piano industriale 2018-2022 che con il 2020 arriva a metà percorso. "Abbiamo fatto un piano importante, adesso stiamo accelerando in alcune aree", come "nell'innovazione tecnologica", sottolinea in una intervista all'ANSA. E di questa esperienza dopo anni da banchiere dice: "Ogni tanto mi domando se non ho perso tempo nella finanza. Nel senso che l'industria è molto bella". Profumo commenta anche l'acquisizione di Kopter, spiegando che "vogliamo crescere nelle aree nelle quali siamo forti" e negli elicotteri "abbiamo una grande forza sul mercato". Si tratta di una "operazione estremamente interessante: Kopter si integra molto bene con il nostro sistema, compriamo un programma che è in fase avanzata di sviluppo" con l'opportunità "di integrare un team estremamente innovativo e con le nostre capacità di produzione nel Nord Italia e qui negli Usa".