Principali banche di sviluppo discutono online di ripresa

Milano, 7 set. (askanews) - VEB.RF, la banca di investimenti e principale istituto di sviluppo in Russia, ospita mercoledì 9 settembre un importante appuntamento online che riunisce insieme i player di più alto profilo del settore, che vede tra i partecipanti António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite e Ángel Gurría, Segretario generale dell'OCSE ed è organizzato insieme con l'International Development Finance Club (IDFC).A fare gli onori di casa Igor Shuvalov, presidente di VEB.RF. Il titolo è evocativo: "Dalla Pandemia alla ripresa. Il ruolo delle banche di sviluppo per affrontare la crisi economica". Insomma il primo e vero grande incontro, da quando il Covid-19 ha rimescolato le carte dell'economia mondiale. Non è infatti un mistero: il 2020 ha posto sfide inaspettate per l'umanità, richiedendo una risposta rapida, efficace e coordinata da tutti i partecipanti della comunità internazionale."Dalla Pandemia alla ripresa" è appuntamento da non mancare in attesa del primo vertice mondiale IDFC delle banche per lo sviluppo pubblico, "Finance in Common", che si terrà a Parigi dall'11 al 12 novembre.Progettata nel pieno della crisi socio-economica globale, la Conferenza mira a sottolineare il ruolo significativo delle banche di sviluppo nella ricerca del giusto equilibrio tra incentivi a breve termine e visione a lungo termine, a sostegno delle economie nazionali in questo periodo turbolento.La Conferenza, trasmessa in diretta online anche con traduzione italiana, offre inoltre l'occasione per concentrarsi su due temi principali che sono al centro di ogni ripresa post shock: il benessere delle piccole e medie imprese e le infrastrutture sostenibili. La pandemia e i conseguenti problemi economici, sociali e ambientali sollevano importanti domande per i Paesi su come costruire un'economia più resiliente. Per la prima volta dopo molti decenni - sottolineano gli organizzatori - la civiltà ha la possibilità di "resettare" l'ordine esistente e passare a una "nuova", migliore normalità, dove gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile possono diventare una bussola che dovrebbe guidare la ripresa economica.Oltre a Guterres, a Shuvalov e a Gurría, interverranno Amina J. Mohammed, Vice Segretario generale delle Nazioni Unite, Bandar Hajjar, capo dei presidenti delle banche multilaterali di sviluppo (MDB) per il 2020 e presidente del gruppo della IsDB, Rémy Rioux, presidente IDFC e amministratore delegato dell'Agence Française de Développement (AFD), Marie Lam-Frendo, amministratore delegato del Global Infrastructure Hub, Marcos Troyjo, presidente della New Development Bank (NDB), Patrick Dlamini, amministratore delegato della Development Bank of Southern Africa (DBSA), Stephen Groff, Governatore del Fondo nazionale di sviluppo dell'Arabia Saudita (NDF), Octavio Peralta, Segretario generale dell'Associazione delle istituzioni per il finanziamento dello sviluppo in Asia e Pacifico (ADFIAP), Mario Ohoven, presidente della Confederazione europea delle associazioni di piccole e medie imprese (CEA-PME), presidente dell'Associazione tedesca Mittelstand delle piccole e medie imprese, Edgardo Alvarez Chávez, segretario generale dell'Associazione latinoamericana degli istituti di finanziamento dello sviluppo (ALIDE), José Ignacio de Mendiguren, presidente della Banca per gli investimenti e il commercio estero dell'Argentina (BICE), Ayman Sejiny, amministratore delegato della saudita Islamic Corporation for Development (ICD), Ece Börü, amministratore delegato della banca di sviluppo e investimento della Turchia (TSKB), Javier Diaz Fajardo, amministratore delegato di Bancóldex (Colombia), Edwin Syahruzad, presidente e direttore di PT Sarana Multi Infrastruktur (Indonesia).