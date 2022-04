Primo Maggio, Manageritalia: 'Puntare su organizzazione per migliorare sicurezza'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Passano gli anni, ma in occasione del primo maggio purtroppo ci troviamo sempre a fare bilanci negativi sul lavoro in Italia. Il lavoro che non c’è, il lavoro che non è sicuro e mette a rischio l’incolumità o la salute dei lavoratori, né stabile, né di qualità, quindi lesivo della dignità delle persone e inadeguato a sostenere il reddito del singolo e delle famiglie". A dichiararlo è il presidente di Manageritalia, Mario Mantovani, alla vigilia della festa del Primo Maggio. "E spesso - sottolinea Mantovani - non è soltanto lo Stato a essere carente: in troppi settori le aziende non puntano sull’organizzazione, quindi manca qualità, crescita, valore aggiunto e remunerazione del lavoro. Solo per fare alcuni esempi, turismo, agricoltura, costruzioni e servizi alla persona sono interpretati con modelli operativi tradizionali, portati avanti da aziende molto piccole, senza un coordinamento, senza strumenti di rete. Con poca o nulla managerialità". "Sembra un paradosso - prosegue Mantovani - ma mancano anche le competenze: pochi laureati nelle discipline tecniche, ritardi nei programmi di alta formazione professionale, sistemi di istruzione e lavoro ancora troppo separati e distanti. A fronte di una popolazione di giovani sempre più ridotta, dobbiamo anche aprire percorsi privilegiati per importare talenti, facilitando i permessi di soggiorno”.