L’allarme dei panettieri: il prezzo del pane arriverà a 6 euro. Sos di 5000 aziende campane

Il caro energia non pesa solamente sulle bollette. Le famiglie devono fare i conti anche con gli altri aumenti, ad iniziare dai beni di prima neccessità. Primo fra tutti il costo del pane. A cosa è dovuto la crescita smisurata del prezzo di questo prodotto di prima neccessità? “Le speculazione finanziare sui prodotti alimentari, provocate dalla guerra tra Russia e Ucraina e non solo, rendono insostenibili i costi di gestione, per cui le aziende si trovano di fronte all'alternativa di aumentare il costo del pane fino a 5-6 euro al chilo, insopportabile per i consumatori”. L’allarme arriva dalla commissione Agricoltura della Regione Campania, presieduta da Francesco Emilio Borrelli, con la partecipazione delle associazioni dei panificatori, guidate dal presidente Unipan-Confcommercio Mimmo Filosa, che ha svolto il ruolo di portavoce delle organizzazioni di categoria.

Sos di 5000 aziende campane

Filosa ha illustrato la situazione insostenibile dei 5000 panifici della Campania sottolineando che "senza interventi immediati di ristoro alle imprese la sospensione dell'attività, che mette a rischio oltre 30000 posti di lavoro, sarà una scelta obbligata". "Borrelli si è impegnato a sollecitare una riunione urgente del Consiglio Regionale sul tema del caro materie prime e al tempo stesso di verificare urgentemente con la Giunta Regionale la possibilità di intervenire con un bonus di sostegno alle imprese che subiscono maggiormente gli effetti del caro energia. I panificatori", ha concluso Filosa, "restano in stato di agitazione e sono pronti a fermare le attività in assenza di provvedimenti concreti".

Aumenti senza precedenti per il pane

Non solo a Napoli, il prezzo del pane come di altri generi di prima necessità sono in continua crescita da mesi anche nel resto del nostro Paese e nei prossimi tempi potrebbero arrivare a costi senza precedenti. Questa situazione come era prevedibile sta già tagliando gli acquisti alimentari degli italiani: secondo un’analisi della Coldiretti sui primi sette mesi del 2022 i consumatori hanno già diminuito la spesa alimentare del 3,2%. Eppure, nonostante questa stretta al cordone della borsa, il risultato è stato comunque un aumento della spesa del 3,6% a causa dell’inflazione. Gli unici beni ad aumentare riguardano il cibo low cost, con i discount alimentari che fanno segnare nei primi sette mesi un balzo del + 9,6% nelle vendite in valore, il più elevato nel dettaglio.