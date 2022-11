Prezzi guerra: il gas a quota 118 euro, debole il petrolio

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Sale il gas in avvio di settimana in attesa giovedì della riunione straordinaria dei ministri dell'energia Ue. Il Ttf ad Amsterdam guadagna il 2,6% oltre i 118 euro al megawattora. Sempre tra le commodity si conferma, invece, la flessione del petrolio con il wti a ridosso degli 80 dollari al barile (-0,5%) e il brent vicino agli 87 dollari al barile (-0,7%). Tra i metalli l'oro cede l'1,33% a 1.741 dollari l'oncia. Sul fronte dei prodotti agricoli tanto il grano duro (-0,16%) quanto quello tenero (-0,79%) sono in flessione e viaggiano rispettivamente a 922 e 815 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).