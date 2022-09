Prezzi guerra: gas e petrolio in calo con nubi recessione

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Materie prime contrastate con i venti di recessione che spirano sull'economia globale e le tensioni geopolitiche con lo scambio di accuse tra Mosca e Usa sulla vicenda del gasdotto Nord Stream. Quotazioni in calo per il petrolio con il Wti che scende a 81,95 dollari al barile (-0,2%) e il Brent a 82,12 dollari (-0,04%). In flessione anche il prezzo del gas che ad Amsterdam si attesta a 192 euro al megawattora (-7,3%). Sul fronte dei metalli l'oro scende dello 0,6% a 1.650 dollari l'oncia e l'argento a 18,70 dollari (-1,1%). In rialzo il rame (+0,6%), l'alluminio (+0,9%) e il nichel (+0,7%). Poco mossi i prezzi degli alimentari. Il grano duro sale dello 0,1% a 977 dollari mentre quello tenero cede lo 0,2 a 901 dollari. (ANSA).