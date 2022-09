Prezzi: Codacons, boom agosto,fino +135% energia, pasta +62%

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il prezzo dell'energia elettrica del mercato libero ha registrato ad agosto un aumento del 135%, i voli intefcontinentali del 176%, la pasta del 25% su base annua. E' la fotografia scattata dal Codacons dei rincari su base annua ottenuta elaborando i dati definitivi diffusi dall'Istat sull'inflazione e analizzando l'impatto dell'aumento dei listini nei vari settori. Fortissime le tensioni nel comparto alimentare, dove ad esempio l'olio di semi è rincarato del 62,2% ed il burro del 33,5%, la farina del 23%. Ma anche il gelato, +17% e la patatine fritte, +17%. Costano di più anche gli elettrodomestic, il 20,8,% in più, mentre macchine fotografiche e videocamere aumentano del 23,8%; gli apparecchi per la telefonia fissa salgono del 19,2%, i servizi postali del 6,4%. Considerati i consumi complessivi di un nucleo familiare "tipo", con una inflazione a questi livelli ogni singola famiglia dovrà mettere in conto una maggiore spesa pari a +2.580 euro su base annua - calcola il Codacons. "Rincari di questo tipo sono insostenibili per le famiglie italiane, e oramai alcuni servizi e prodotti finora di largo consumo stanno diventando un lusso per ricchi - spiega il presidente Carlo Rienzi - In attesa di capire come aumenteranno le tariffe di luce e gas per l'ultimo trimestre dell'anno, appare evidente come non sia più rinviabile un intervento sui prezzi dei beni di prima necessità, a partire dagli alimentari, per i quali è necessario un taglio dell'Iva in modo da determinare una immediata riduzione dei listini al dettaglio e un alleggerimento della spesa dei consumatori". (ANSA).