Pressing Lega su bollette, governo valuta nuove risorse

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La Lega va ancora in pressing sul tema bollette. Matteo Salvini ha incontrato oggi al Mef il ministro dell'Economia, Daniele Franco, chiedendo nuovi stanziamenti per far fronte al caro-energia. "Abbiamo parlato di bollette e di quanto stanno aumentando per artigiani, imprese e famiglie. Abbiamo ragionato su come intervenire, occorrono miliardi, 5 miliardi sono stati messi ma non bastano. Chiederò a Draghi e Franco un intervento più sostanzioso, entro questo mese, di miliardi", ha sottolineato il leader leghista, che nell'incontro era accompagnato dal sottosegretario all'Economia, Federico Freni. "Il governo - ha assicurato Freni - metterà in campo le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza energetica". L'incontro si è concentrato anche sui fondi ai Comuni per la rigenerazione urbana ma non c'è stato spazio per affrontare la questione Mps. (ANSA).