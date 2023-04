Presidente Bce Lagarde a messa delle Palme nel Duomo di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Il presidente della Bce Christine Lagarde ha assistito stamani in forma privata alla messa della Domenica delle Palme celebrata nel Duomo di Firenze dal cardinale Giuseppe Betori. Lagarde ha fatto avvisare del suo arrivo l'Opera del Duomo poco prima dell'inizio della celebrazione e quindi ha raggiunto la cattedrale andando a prendere posto nelle panche dell'ottagono intorno all'altare, settore di solito riservato alle autorità. Lagarde ha assistito all'intera messa, ha partecipato ai momenti di preghiera durante la celebrazione e ha ricevuto la comunione durante la celebrazione dell'Eucarestia. Terminata la funzione religiosa, il cardinale Giuseppe Betori l'ha avvicinata e salutata donandole una palma benedetta. In attesa di uscire, Christine Lagarde ha salutato le persone posizionate nel suo lato dell'ottagono, ha aspettato che sfilasse la processione finale dei celebranti ed ha lasciato la cattedrale con la scorta uscendo dalla porta dei canonici con gli altri fedeli. Come consuetudine diverse centinaia di fiorentini hanno assistito alla messa delle Palme nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Christine Lagarde era restata a Firenze dopo l'incontro di venerdì scorso con gli studenti promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori di Andrea Ceccherini. (ANSA).