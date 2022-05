Poste:nel trimestre +10,6% utile netto,ricavi a 3 miliardi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Poste Italiane chiude i risultati del primo trimestre 2022 con un utile netto in crescita del 10,6% a 495 milioni nel primo trimestre del 2022. Il risultato operativo è "in forte crescita", rileva l'azienda, pari all'11,8%, attestandosi a 694 milioni, "con contributi positivi da servizi assicurativi, servizi finanziari, pagamenti e mobile e una performance resiliente della divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione". Ricavi "in continua crescita", pari all'1,4% nel trimestre, raggiungendo 3 miliardi. Poste sottolinea la "solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2022 che apre la strada ad un 2022 di successo". "Confermiamo il nostro ruolo di pilastro strategico per l'Italia, attraverso la nostra piattaforma di distribuzione omnicanale. Continuiamo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e confermiamo la nostra ambizione di sostenere lo sviluppo del nostro Paese, d'ora in avanti". L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, lo sottolinea presentando i risultati del primo trimestre. "Quest'anno - ricorda - celebriamo i 160 anni di Poste Italiane, un appuntamento storico che testimonia come il nostro patrimonio unico ci abbia sempre permesso di affrontare le sfide e accompagnare il futuro delle nostre comunità" (ANSA).