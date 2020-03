Poste:'Ben posizionati per affrontare scenari come il coronavirus'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Grazie alla trasformazione industriale, portata avanti negli ultimi anni, Poste Italiane è un'azienda solida e grazie a un modello di business diversificato è ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19". Lo evidenzia l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i risultati del 2019 approvati dal cda. "Partendo dal presupposto che ci si possa avviare verso una stabilizzazione del contesto, continueremo a monitorare la situazione e a fare tutto quanto in nostro potere per proteggere e supportare in questo momento il nostro personale, i nostri clienti e gli stakeholder. Confidiamo nelle leve operative e gestionali del Gruppo Poste Italiane per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi", dichiara l'ad. "Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari - sottolinea Del Fante -, raddoppiando l’utile netto del 2016, sulla base della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi. Di conseguenza, stiamo proponendo un aumento del 5% del dividendo, in linea con l’impegno del Piano strategico Deliver 2022, e aggiornando la nostra guidance per il 2020, con una crescita costante della redditività sottostante".