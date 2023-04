Porti, Adsp Civitavecchia: approvato bilancio consuntivo 2022

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha approvato all'unanimità, con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo del 2022 e successivamente il Bilancio di Sostenibilità. Il via libera è arrivato ieri nel corso della seduta presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. Il Comitato di Gestione ha approvato all'unanimità, con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo del 2022 e successivamente il Bilancio di Sostenibilità. Sono stati anche approvati sempre all’unanimità le autorizzazioni art. 16 legge 84/94 per l’anno 2023 e le modifiche ed integrazioni al regolamento sull’amministrazione delle aree demaniali marittime dell’AdSP MTCS.

"Sono cautamente soddisfatto - sottolinea Pino Musolino Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - che per il secondo anno chiudiamo con un avanzo di quasi un milione di euro l’esercizio finanziario. Ci tengo a sottolineare che siamo partiti in salita con una situazione finanziaria disastrata e in due anni abbiamo riportato i conti in ordine ricostituendo l’equilibrio strutturale del bilancio dell’ente”.

“Questo è un segnale forte della grande ed incisiva azione di risanamento economico finanziario svolta dall’amministrazione – conclude il Presidente Musolino – che non deve farci dormire sonni tranquilli ma dobbiamo essere vigili e prudenti anche per il futuro, sempre con ottimismo per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e per quanto abbiamo intenzione di fare nel lungo termine, attraendo nuovi traffici che costituiscano possibilità alternative per le entrate dell’Ente. Un risultato concreto sul lavoro avviato dall’amministrazione per il quale ringrazio il Segretario Generale Paolo Risso, tutti gli uffici dell’ente e, non ultimo, il Comitato di Gestione che ha compreso e sorretto con grande disponibilità gli interventi introdotti”.