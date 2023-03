Ponte sullo Stretto, Salvini: 'Entro estate 2024 via a lavori'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il Ponte (sullo Stretto, ndr) nasce come norma del dicembre 1971, non era nato, c'era Aldo Moro ministro degli Esteri, è già costato svariate centinaia di milioni di euro agli italiani, tra progetti, ritardi, fallimenti, cause. Io adesso, entro il 31 luglio 2024, da cronoprogramma, ho intenzione di far approvare il progetto esecutivo e di partire con i lavori entro l'estate 2024". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1.

"I costi li stiamo aggiornando, ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato il ritorno in vita di una società che si chiama Stretto di Messina, che da 9 scenderà a 5 componenti, affiancata da 9 massimi esperti tra rettori universitari e ingegneri di fama mondiale, che dovrà aggiornare i costi del 2011 al 2023", ha affermato ancora Salvini.

"Le stime minori comportano per la sola Sicilia un aumento di ricchezza tra i 5 e i 6 miliardi di euro all'anno per maggiori velocità", ha detto ancora il ministro e vicepremier. Quanto alle critiche sollevate dal leader di Azione Carlo Calenda che, agli stessi microfoni, ha rimarcato il fatto che in Sicilia non ci sono nemmeno le strade, Salvini ha replicato: "Non stiamo parlando del Terzo mondo, sarò in Sicilia la settimana prossima, a Taormina, a inaugurare i lavori per la galleria della nuova ferrovia tra Catania e Messina, abbiamo appena stanziato 2 miliardi per il collegamento veloce tra Palermo e Catania, due ore in tutto, e stiamo intervenendo con Anas per dighe e strade". "Siamo qua da 4 mesi, ha aggiunto - non può arrivare Calenda dicendo: non serve il Ponte che l'Italia attende da 50 anni perché in 4 mesi non hanno finito strade e ferrovie".