Ponte Stretto: Urso, decine di migliaia di posti di lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - La realizzazione del Ponte sulloStretto "significa decine di migliaia di posti di lavoro diretti, ma soprattutto significa in qualche misura anche la rinascita della siderurgia e dell'acciaieria italiana". Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Napoli per Feuromed. "Per questo - ha detto il ministro - stiamo realizzando un piano siderurgico nazionale che parte dai fabbisogni del Paese, mi riferisco a quelli della cantieristica, della nautica, dell'automotive, l'elettrodomestico, ovviamente il settore delle costruzione, e il ponte è un altro esempio eclatante. (ANSA).