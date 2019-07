Ponte Genova, giuristi ministero: grave inadempimento Autostrade

Roma, 2 lug. (askanews) - Autostrade per l'Italia (Aspi) è stata gravemente inadempiente nella gestione del ponte Morandi crollato a Genova. Lo affermano i giuristi del ministero delle infrastrutture nel parere sulla procedura di caducazione della concessione di Aspi. Per il crollo del ponte il 14 agosto 2018, scrivono i giuristi, "sussiste l'inadempimento di Aspi agli obblighi di custodia e restituzione e di manutenzione".Questi inadempimenti "hanno il carattere della gravità in relazione all'interesse complessivo affidato alla cura del concedente".