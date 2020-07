Ponte Genova, De Micheli: gestione andrà sempre al concessionario

Roma, 8 lug. (askanews) - "Ho scritto al Commissario Bucci per comunicare che la gestione del Ponte di Genova andrà al concessionario. Ci sarà sempre un concessionario a gestire. In questa fase concessionario è Aspi che è soggetto all'ultima fase del percorso di revoca". E' la precisazione via Twitter del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo che stamattina durante la trasmissione radiofonica 24 Mattina aveva confermato che la gestione era stata affidata a Autostrade per l'Italia.