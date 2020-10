Hai pochi anni di contributi Inps? Ecco come si può andare in pensione nel 2021

Cosa succede quando si hanno pochi anni di contributi? Si può andare comunque in pensione? Ce lo spiegano gli esperti di ProiezionidiBorsa.it.

In linea generale esistono parecchie possibilità per uscire dal lavoro, anche se occorre considerare che le alternative variano in ragione del montante contributivo, dell’età e di altri fattori. Esiste però un particolare caso – previsto dalle disposizioni del governo – per cui anche con pochi anni di contributi versati all’Inps si può accedere al pensionamento nel 2021 e prendere a queste condizioni l’assegno mensile. Ci si riferisce al caso di lavoratori che hanno appunto una carriera estremamente limitata e possono vantare appena 5 anni di contribuzione.

Inps (Ansa)

I requisiti

Bene. Tali lavoratori possono godere della pensione di vecchiaia se hanno però alcuni, determinati, requisiti:

Devono aver compiuto prima di tutto i 71 anni e 3 mesi di età. E ciò vale sia che si tratti di uomini, sia che si tratti di donne.

Devono inoltre aver versato appunto almeno 5 anni di contributi da lavoro. Sono esclusi dunque da tale requisito i contributi figurativi da disoccupazione, malattia e via dicendo.

Per chi rientra nel cosiddetto sistema misto occorre poi che, al maturare dei requisiti, risulti titolare di un assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Escluse le variazioni

Come risaputo il decreto 4/2019 ha escluso adeguamenti legati all’età di pensionamento correlata alle speranze di vita. Di conseguenza i requisiti non dovrebbero subire variazioni. Diversa sorte avranno invece coloro che andranno in pensione dal 2023.