Pnrr, Ue: scambi costruttivi con Italia su terza rata

Roma, 3 giu. (askanews) - "Il lavoro per il pagamento della terza rata del Pnrr sta andando avanti. Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane, che forniscono ulteriori informazioni quando vengono richieste". Lo ha affermato un portavoce della Commissione europea."Comunicheremo la conclusione delle nostre valutazioni non appena saranno completate. Prendere tempo aggiuntivo oltre la scadenza indicativa - ha aggiunto - non è inusuale. Lo stesso è avvenuto per il pagamento chiesto da Lussemburgo, Romania e Slovacchia".