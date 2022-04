Pnrr: Profumo (Acri), accompagniamo comuni su progetti

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Le Fondazioni stanno mettendo in campo diverse iniziative per "accompagnare" i piccoli comuni nella fase progettuale prevista dai bandi, fornendo assistenza e formazione". E' quanto afferma il presidente dell'Acri Francesco Profumo nel suo intervento al XXV congresso dell'associazione delle fondazioni di origine bancaria e delle casse di risparmio. "Una nuova sfida ci sta vedendo ancora insieme agli enti locali ed è quella dei bandi del PNRR. Come noto, il 70% dei comuni italiani ha meno di 5mila abitanti. Sono soprattutto loro ad essere in difficoltà per carenza di capacità progettuali". (ANSA).