PNRR, partono le gare per il restauro di edifici di culto

(Adnkronos) - Tra i fondi previsti dal PNRR ci sono quelli dedicati alla messa in sicurezza e al recupero degli edifici di culto. A tale proposito il Ministero dell'Interno ha dato il via libera a due gare per Accordi Quadro relative al restauro di beni del Fondo edifici di culto (Fec). Le procedure di gara, pubblicate sulla piattaforma informatica di Invitalia, riguardano complessivamente 293 siti ed edifici religiosi per complessivi 257 milioni di euro e sono suddivisi in 9 diversi lotti geografici, ciascuno dei quali è suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali relativi alle diverse prestazioni necessarie alla realizzazione delle opere, ovvero: servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori e servizi di collaudo. La scadenza della procedura è fissata per il 20 gennaio 2023.

Gli interventi di restauro e messa in sicurezza relativi alle due gare di cui sopra riguardano importanti edifici di culto dislocati su tutto il territorio nazionale: dalla Basilica di Santa Maria Novella a Firenze alla basilica di San Domenico a Bologna, fino al chiostro maiolicato di Santa Chiara a Napoli.

Lo strumento dell'Accordo Quadro rappresenta un supporto alla governance dell'intervento PNRR in quanto permette di avviare contestualmente le procedure di appalto relative alle fasi prestazionali utili all'attuazione dell'intervento. Inoltre, tale strumento permette agli operatori economici di organizzare tempestivamente l'offerta (materiali, sub-fornitori, ecc.), a fronte di una domanda ingente e contemporanea.