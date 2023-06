Pnrr, Gentiloni: decisione su III rata entro fine mese o a breve

Roma, 15 giu. (askanews) - "Complessivamente penso che questa decisione arriverà per la fine del mese o nel breve termine". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda sul pagamento della III rata del Pnrr all'Italia, durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.

"In questi giorni - ha riferito - ci sta una delegazione dei nostri servizi a Roma e penso che questa missione probabilmente darà alcune risposte" alle domande sul Pnrr italiano."Voglio anche aggiungere, non per minimizzare il problema, che la stessa cooperazione costruttiva è stata necessaria con altri Paesi che non sono stati in grado di concludere nei giorni previsti. Quindi, complessivamente, lavoriamo in maniera positiva e avremo una decisione penso per la fine del mese", ha ribadito.