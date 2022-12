Pnrr,Gentiloni:attuale governo sta lavorando bene come precedente

Roma, 2 dic. (askanews) - Sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il governo attuale, così come quello precedente "sta lavorando bene". Lo ha riferito il Commissiario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, intervenento ad un convegno sullo stato di attuazione del Pnrr."Finora il nostro Paese ha dimostrato grande capacità di mantenere gli impegni. Dobbiamo dare atto al governo precedente di aver lavorato bene. Il governo attuale sta lavorando altrettanto bene. La missione della Commissione - ha spiegato Gentiloni - ha verificato in questi due giorni il livello di impegno straordinario che c'è da parte di tutte le nostre amministrazioni".Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "i servizi della Commissione europea sono disponibili e pronti a collaborare per risolvere strozzature, difficoltà, singoli progetti che incontrano problemi concreti", ha detto Gentiloni.Il Commissario ha aggiunto che "le difficoltà non mancano", derivanti soprattutto dall'aumento dei prezzi dei materiali e dell'energia. "La collaborazione in corso sarà fondamentale - ha precisato - per attuare il Piano, per valutare quello che c'è da correggere e farlo mentre si lavora all'attuazione degli impegni presi".