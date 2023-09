Pnrr: Assorup, serve formazione e patente

(ANSA) - ROMA, 22 SET - La gestione delle risorse del Pnrr, di infrastrutture, di appalti nella sanità e, soprattutto, la professionalizzazione del Responsabili Unici di Progetto, così come del rapporto con le stazioni appaltanti. Sono questi i temi centrali del primo Congresso Nazionale di Assorup il 6 e 7 ottobre a Roma presso la Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio e la Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio.

Dopo mesi di incontri telematici,si legge in una nota il congresso "sarà l'occasione per fare comunità e toccare le principali questioni che riguardano la categoria dei Responsabili Unici del Progetto". Tema importante che verrà trattato sarà quello della formazione dei Rup.I lavori saranno aperti dal vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e dai saluti del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. "Per la prima volta in Italia, centinaia di Rup, vale a dire di dipendenti e dirigenti pubblici impegnati quotidianamente a gestire appalti e concessioni, si ritroveranno a Roma per far sentire la propria voce. Anche grazie al Pnrr nei prossimi anni si spenderanno centinaia di miliardi di euro. È tempo che anche i RUP possano esprimere le loro posizioni e fare proposte per migliorare il sistema italiano dei contratti pubblici, ascoltate dalle Istituzioni principali del settore",ha detto il presidente di Assorup Daniele Ricciardi. (ANSA). .