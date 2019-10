Pmi: da C.Commercio 100mln per digitale

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ammonta a 100 milioni di euro, nel prossimo triennio, la cifra messa a disposizione delle Camere di Commerio per la transizione verso il digitale delle imprese del nostro Paese. Ad annunciare l'approvazione del nuovo Piano triennale da parte del ministero dello Sviluppo Economico è stato il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, aprendo i lavori dell'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. L'incontro è in corso a Treviso alla presenza, fra gli altri, del Ministro Stefano Patuanelli. "Nello scorso triennio ci siamo impegnati soprattutto a favore della digitalizzazione e del Piano Impresa 4.0", ha sottolineato Sangalli. "Abbiamo coinvolto oltre 70mila imprese aiutandole in questo percorso di transizione. Ora pensiamo di investire altri 100 milioni nei prossimi 3 anni in questo programma che si affianca alle linee di supporto alle imprese per l'internazionalizzazione, di sostegno ai territori per il turismo e di aiuto ai giovani nell'orientamento al lavoro."