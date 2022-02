Pirelli, nel 2021 supera target: utile balza a 322 mln, ricavi +24%

Milano, 23 feb. (askanews) - Risultati 2021 superiori ai target per Pirelli, grazie alla ripresa della domanda e all'implementazione del piano industriale. I ricavi sono cresciuti del 23,9% a 5,33 miliardi, superiori al target di 5,1-5,15 miliardi, mentre il risultato netto è balzato a 321,6 milioni (42,7 mln nel 2020).L'Ebit adjusted è salito dele 62,8% a 815,8 milioni, con il miglioramento del price/mix e le efficienze che hanno più che compensato l'impatto dello scenario esterno (materie prime, cambi ed inflazione); il margine Ebit adjusted è al 15,3% (15-15,5% il target). Nel solo quarto trimestre il price/mix è record a +16,3% per aumenti di prezzo e miglioramento del mix.Nel 2021, il flusso di cassa netto ante dividendi è pari a 431,2 milioni (+248,8 mln nel 2020) superiore al target di 390-410 milioni. La posizione finanziaria netta si attesta a -2,907 miliardi (-3,258 mld a fine 2020): il target era di "inferiore ai 3 miliardi".Pirelli si attende un 2022 in crescita, seppur in un contesto volatile per tensioni inflattive e geopolitiche. Nel dettaglio, i ricavi sono stimati tra circa 5,6-5,7 miliardi, con volumi attesi tra +1,5% e +2,5% trainati dall'High Value (+6% e +7%); il price/mix è visto in crescita tra +5,5% e +6,5%, l'Ebit Margin Adjusted è atteso tra 16% e 16,5%. La generazione di cassa netta ante dividendi è vista tra 450-480 milioni, con investimenti pari a circa 390 milioni (7% dei ricavi). La posizione finanziaria netta è pari a circa -2,6 miliardi.