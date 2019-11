Pirelli inaugura a Melbourne il quinto flagship store P Zero World

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Pirelli inaugura a Melbourne, in Australia, il nuovo P Zero World. Il flagship store è il quinto del gruppo degli pneumatici dopo Los Angeles nel 2016, Monaco di Baviera nel 2017, Monte-Carlo nel 2018 e Dubai a inizio 2019 e completa un giro del mondo ideale. Il P Zero World di Melbourne nasce in collaborazione con Mag Wheel Tyre, all’interno di una struttura di quasi 1.200 metri quadrati con cinque ponti di sollevamento, situata di fronte al principale centro commerciale dell’area. Mag Wheel Tyre è un’impresa familiare nata nel 2000 che da diversi anni collabora con Pirelli e che registra una media di 40 auto servite al giorno. L'Australia, spiega Giovanni Tronchetti Provera, responsabile Prestige e Motorsport di Pirelli, "è un mercato molto importante che conta 50mila vetture prestige, di cui una grande parte all'interno dell'area di Victoria, dove si trova Melbourne. Si contano più o meno 5mila registrazioni all'anno in tutta l'Australia, di cui un terzo avviene proprio all'interno della città di Melbourne". Inoltre la città ospita più del 36% degli italiani presenti in Australia, rendendo la comunità italiana della città la più ampia di tutto il Paese. L’evento di inaugurazione è stato preceduto da una parata di supercar, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley e Maserati, lungo le strade di Albert Park, l’area verde che una volta l’anno si trasforma nel circuito cittadino di Formula 1. Inoltre, con Lamborghini come partner, nella stessa giornata Pirelli ha organizzato un’attività sul circuito di Phillip Island: con le supersportive Aventador e Huracàn gommate P Zero in pista e con le Urus su un tracciato in fuoristrada. "All'interno di P Zero World -continua Giovanni Tronchetti Provera- il cliente può trovare tutto il mondo di Pirelli, quindi non soltanto i nostri pneumatici, ma tutte le collaborazioni che abbiamo con i nostri partner, da Mont Blanc a Puma a Roger Dubuis. Cerchiamo di trasferire tutto il nostro mondo, tutte le nostre partnership, ma anche quello che oggi va al di fuori del pneumatico, come può essere per noi il calendario Pirelli o l'Hangar Bicocca con l'arte moderna". Il concetto di P Zero World, si spiega da Pirelli, è stato spesso sintetizzato come 'la boutique del pneumatico', un negozio dove i clienti trovano i prodotti più esclusivi della gamma Pirelli oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso. Nei P Zero World tutta la gamma Pirelli è a disposizione dei clienti, compresa quella Moto e quella Velo così come gli accessori firmati Pirelli Design, che vengono realizzati in collaborazione con marchi come Montblanc, Mv Agusta, Puma, Roger Dubuis e Tecnorib. Fra i servizi per i clienti del P Zero World ci sono anche il car valet e la courtesy car e il track expert, un tecnico capace di consigliare il miglior assetto per le diverse vetture, in funzione del tipo di utilizzo, che sia strada o pista. Ma dopo Melbourne la strada non è finita. "Stiamo ragionando con vari partner sia negli Stati Uniti che in Asia" per l'apertura di nuovi P Zero World. "L'idea -spiega Giovanni Tronchetti Provera- è cercare di trovare lo spazio migliore e il partner migliore per poter fare questa attività come siamo riusciti a fare fino ad oggi. Abbiamo l'idea di aprire dieci P Zero World in tutto il mondo. Oggi siamo a cinque e l'obiettivo è aprirne uno all'anno e quindi sicuramente l'anno prossimo ci sarà qualcosa di nuovo".