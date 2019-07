Pil, Ivass: crescita bassa e congiuntura fiacca, luci e ombre

Roma, 10 lug. (askanews) - Per l'economia italiana "è un momento di luci e ombre" e "in linea con la congiuntura europea e internazionale nel nostro paese la crescita è bassa e la congiuntura fiacca". Lo ha affermato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass e direttore generale della Banca d'Italia, secondo cui "queste debolezze si accompagnano però a punti di forza"."L'avanzo delle partite correnti con l'estero - ha spiegato Panetta - positivo e crescente dal 2013, è da anni stabilmente intorno al 2,5% del Pil. La posizione patrimoniale netta sull'estero è tornata, dopo 20 anni, in sostanziale pareggio"."La capacità competitiva del settore manifatturiero - ha aggiunto il numero uno dell'Ivass all'assemblea annuale dell'Ania - ha premiato le imprese più grandi ed efficienti. L'indebitamento delle famiglie e delle imprese si mantiene basso sia in assoluto sia nel confronto internazionale".