(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Nel secondo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del secondo trimestre del 2020. Lo comunica l'Istat. Il dato conferma le stime preliminari e vede per l'ano in corso una cresvita già acquisita del 4,7%. (ANSA).