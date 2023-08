Pil, Giorgetti: convinti di centrare target crescita 2023 di +1%

Roma, 2 ago. (askanews) - "Nella mia comunicazione uso sempre dei termini ricorrenti: prudenza, responsabilità, sostenibilità. Noi monitoriamo in modo settimanale l'andamento dell'economia e ho detto già 3 mesi fa che avevamo dei segnali (sul fatto) che l'industria manufatturiera stesse rallentando in relazione a vari fattori. E dicevo, ed è quello che spero, che i servizi e il turismo nel terzo trimestre possano dare un contributo di ripresa e sviluppo. Abbiamo dei segnali da giugno di inversione di tendenza, quindi sono prudentemente ottimista rispetto al terzo trimestre e al quarto trimestre".

Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Girgetti intervistato in videocollegamento da Lucia Annunziata, durante la festa della Lega in Emilia Romagna."Alla fine dell'anno noi (al Mef) siamo convinti assolutamente di centrare e di rispettare la crescita che abbiamo previsto nel Def dell'1%, anzi di superarla", ha affermato."Detto questo, però, questa impennata dei tassi di interesse non ci aiuta. Che la guerra continui non ci aiuta - ha proseguito Giorgetti -. Le condizioni sono favorevoli. Ciononostante noi continuiamo a lavorare, magari non in modo eclatante, e alla fine i risultati ci daranno ragione. Dico semplicemente che quella terra da cui voi parlate ha avuto una ferita importante. L'attività economica si è bloccata in una regione importante economicamente per il Paese. E che anche purtroppo, o per fortuna, tutto il Nord Nest lavora per la Germania, e la Germania si è fermata e noi questo, in qualche modo lo subiamo. Ciò nonostante io resto prudentemente e responsabilmente ottimista".